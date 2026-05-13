Le Tarot de la Cour des rêves

Un tarot d'inspiration baroque de 78 cartes pour explorer vos peurs, vos espoirs et vos rêves. Plongez dans l'univers du Tarot de la Cour des Rêves , où l'élégance baroque côtoie la magie onirique. Grâce au livre tout en couleurs de 272 pages, vous découvrirez l'histoire de chacune des 78 cartes, se déroulant dans une cour royale enchanteresse où les intrigues, la passion et le mystère abondent. Les arcanes majeurs et mineurs s'inspirent de personnages nobles, d'éléments naturels et des forces universelles qui régissent nos désirs et notre destin. Avec des détails somptueux, des symboles puissants et une esthétique romantique, ce tarot vous invite à explorer les chemins secrets de votre coeur et à révéler les vérités enfouies dans vos rêves.