Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le Tarot de la Cour des rêves

Aurélia Mahé, Virginie Mathry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un tarot d'inspiration baroque de 78 cartes pour explorer vos peurs, vos espoirs et vos rêves. Plongez dans l'univers du Tarot de la Cour des Rêves , où l'élégance baroque côtoie la magie onirique. Grâce au livre tout en couleurs de 272 pages, vous découvrirez l'histoire de chacune des 78 cartes, se déroulant dans une cour royale enchanteresse où les intrigues, la passion et le mystère abondent. Les arcanes majeurs et mineurs s'inspirent de personnages nobles, d'éléments naturels et des forces universelles qui régissent nos désirs et notre destin. Avec des détails somptueux, des symboles puissants et une esthétique romantique, ce tarot vous invite à explorer les chemins secrets de votre coeur et à révéler les vérités enfouies dans vos rêves.

Par Aurélia Mahé, Virginie Mathry
Chez Exergue

|

Auteur

Aurélia Mahé, Virginie Mathry

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Tarot de la Cour des rêves par Aurélia Mahé, Virginie Mathry

Commenter ce livre

 

Le Tarot de la Cour des rêves

Aurélia Mahé, Virginie Mathry

Paru le 21/05/2026

224 pages

Exergue

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385383336
9782385383336
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.