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Folle enfance

Yann Craus

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Les psychoses de l'enfant ont disparu des classifications psychiatriques internationales. Les symptômes qu'elles regroupaient demeurent pourtant un défi pour la communauté médicale alors que les concepts cliniques orientent tant l'édifice nosographique, les propositions thérapeutiques que la recherche dans le champ pédopsychiatrique. Par quelles entités nosologiques ces psychoses ont-elles été remplacées ? Et, d'abord, qu'ont-elles apporté à la pédopsychiatrie quand elles en constituaient l'objet, certes énigmatique mais central ? Folle enfance en propose une histoire conceptuelle qui couvre le long 20e siècle et éclaire les enjeux actuels de la santé mentale des enfants et des adolescents.

Par Yann Craus
Chez Editions BHMS

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Auteur

Yann Craus

Editeur

Editions BHMS

Genre

Psychiatrie

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Folle enfance

Yann Craus

Paru le 29/04/2026

Editions BHMS

29,00 €

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