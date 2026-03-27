Histoires à écrire CE1-CE2

Transmettez le gout d'écrire à vos élèves grâce à cet album sans texte dont ils deviendront les auteurs ! Le roi de la mer vit heureux dans son royaume jusqu'au jour où toutes sortes de déchets, déversés par un cargo, lui tombent sur la tête. Furieux, il arpente les fonds marins et constate les dégâts causés par la pollution. Il est temps de passer à l'action. La démarche proposée autour de chaque album de la collection Histoires à écrire s'articule en quatre temps : Découverte collective de l'album : travail oral pour raconter l' histoire Préparation à l'écriture : observation de la structure narrative de l' histoire et du fonctionnement des textes de fiction à partir de fiches exercices Premier jet d'écriture avec le support de fiches vocabulaire et de fiches d'aide à l'écriture adaptées aux élèves de CE1 et de CE2 , pour permettre à chacun d'écrire à son niveau Réécriture et élaboration du texte définitif à l'aide de fiches outils ( orthographe et grammaire ) Le roi de la mer CE1-CE2 comprend : Un album collectif grand format sans texte Un guide pédagogique avec des exemples de productions d'élèves et 35 fiches à photocopier (fiches exercices, fiches d'aide à l'écriture, fiches outils, fiches mémo) Des ressources numériques avec toutes les fiches et les pages de l'album à projeter ou à imprimer. Il est possible de saisir les textes des élèves sur les pages de l'album pour générer un album individuel ou collectif. . > Pour plus de facilité, retrouvez toutes les ressources liées à cet ouvrage sur https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com Comment vous connecter ? Pour votre première connexion, identifiez-vous sur https : //activation. editions-retz. com et saisissez votre clé d'activation personnelle indiquée en page 2 de couverture (verso de la couverture). Aux connexions suivantes, cliquez simplement dans https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com sur la couverture de l'ouvrage pour retrouver toutes vos ressources ! Comment accéder aux ressources ? Suivez le mode d'emploi.