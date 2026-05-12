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Les pirates

Tomas Kopecky, Ondřej Navrátil

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Un drapeau tête de mort flotte au vent et d'énormes vagues se forment. En pleine mer, le danger est partout, surtout quand le Scorpion est de sortie. Son équipage se compose de voyous armés jusqu'aux dents qui répondent aux ordres du sanguinaire John Le Terrible. Nom d'un boucanier ! Si tu oses, grimpe à bord et explore le navire. Suis les pirates pour découvrir où ils cachent le trésor. Mais reste toujours sur tes gardes. Et prends la poudre d'escampette avant que les corsaires t'attrapent. Autrement, tu risques de finir au fond de la mer ou dans an cachot. Toutes et tous à bord ! Levez l'ancre ! Le navire va mettre les voiles...

Par Tomas Kopecky, Ondřej Navrátil
Chez Albatros Media

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Auteur

Tomas Kopecky, Ondřej Navrátil

Editeur

Albatros Media

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Les pirates

Tomas Kopecky, Ondřej Navrátil

Paru le 12/05/2026

80 pages

Albatros Media

14,90 €

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Scannez le code barre 9788000076362
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