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Fantômes et monstres

Ondřej Navrátil, Martin Šojdr

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Si les monstres et les fantômes n'existaient pas, il faudrait les inventer. Le monde serait bien trop tranquille sans eux ! Dans un château endormi, dons une forêt silencieuse ou dans ta chambre, les terribles basilics, les nymphes gracieuses, les spectres transparents et les squelettes tremblants nous font vivre de terrifiantes aventures ! As-tu déjà fait la corse avec des revenants dans un donjon ou dansé la valse au bal des monstres ? Tout est possible. Les portes de cet univers magique se trouvent sous ton lit !

Par Ondřej Navrátil, Martin Šojdr
Chez Albatros Media

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Auteur

Ondřej Navrátil, Martin Šojdr

Editeur

Albatros Media

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Fantômes et monstres

Ondřej Navrátil, Martin Šojdr

Paru le 12/05/2026

96 pages

Albatros Media

14,90 €

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Scannez le code barre 9788000076379
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