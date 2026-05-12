Fantômes et monstres

Si les monstres et les fantômes n'existaient pas, il faudrait les inventer. Le monde serait bien trop tranquille sans eux ! Dans un château endormi, dons une forêt silencieuse ou dans ta chambre, les terribles basilics, les nymphes gracieuses, les spectres transparents et les squelettes tremblants nous font vivre de terrifiantes aventures ! As-tu déjà fait la corse avec des revenants dans un donjon ou dansé la valse au bal des monstres ? Tout est possible. Les portes de cet univers magique se trouvent sous ton lit !