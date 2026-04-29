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#Roman jeunesse

1 mois avec (ou sans) TikTok

Sophie Rigal-Goulard

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Meryem, ado en 5e, est une Tik Tokeuse suivie par près de 4000 abonnés. Sa vie est rythmée par ses vidéos qui remportent un certain succès. Le jour où elle entend Sara, jeune militante anti Tik Tok, une brèche s'ouvre dans ses certitudes. Quand Meryem réalise qu'Elo sa meilleure amie est convaincue par le discours de Sara, elle fait tout pour comprendre ce qui la motive. Elle, accro à Tik Tok ? Elle arrête quand elle veut ! Elle va le prouver. Peu à peu, elle réalise que la vie ne s'arrête pas forcément quand on ferme son appli. Elle crée une team pour s'amuser, faire des vidéos, discuter, découvrir Booktok. La nouvelle vie de Meryem et ses amis commence, avec ou sans Tik Tok.

Par Sophie Rigal-Goulard
Chez Rageot

|

Auteur

Sophie Rigal-Goulard

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

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Sophie Rigal-Goulard

Paru le 29/04/2026

192 pages

Rageot

7,10 €

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