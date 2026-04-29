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#Roman jeunesse

15 jours sans réseau

Sophie Rigal-Goulard

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Privés de réseau ! Pour Emilie, 12 ans, qui adore les RS, Ambroise, 15 ans, qui ne peut vivre sans être connecté à sa team, et leur petit frère Lucien, ces vacances de détox numérique à la campagne sont un cauchemar. Il faut cesser de tweeter, liker, poster, snaper, scorer... et laisser tous les appareils hors de portée. Vont-ils protester, tricher ou jouer le jeu ? Si Emilie accepte de relever ce défi, Ambroise le réfractaire ne tarde pas à craquer... Supporteront-ils de vivre 15 jours sans Wifi ? Et passer un été inattendu avec eux-mêmes, leur famille et des vacanciers, en réinventant leur quotidien ?

Par Sophie Rigal-Goulard
Chez Rageot

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Auteur

Sophie Rigal-Goulard

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

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15 jours sans réseau

Sophie Rigal-Goulard

Paru le 29/04/2026

216 pages

Rageot

7,10 €

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