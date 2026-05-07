L'oracle des âmes sensibles

Douceur et bienveillance pour t'accompagner sur ton chemin intérieur Cet oracle a été pensé pour toi, qui es sensible, intuitifve et en quête d'alignement. Chaque tirage est une opportunité de ralentir, de t'écouter et de prendre soin de toi. Les cartes t'offrent un espace pour accueillir tes émotions, apaiser tes doutes et retrouver ton centre. Chacune d'entre elles agit comme le miroir de ton monde intérieur et te permet d'aller vers plus de douceur et de clarté. Puisse cet oracle te guider et t'inspirer au moment où tu en auras besoin. Ose lui faire confiance et laisse-toi porter par le message des cartes