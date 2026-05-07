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L'oracle des âmes sensibles

Cécile Mendousse, Christine Desse

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Douceur et bienveillance pour t'accompagner sur ton chemin intérieur Cet oracle a été pensé pour toi, qui es sensible, intuitifve et en quête d'alignement. Chaque tirage est une opportunité de ralentir, de t'écouter et de prendre soin de toi. Les cartes t'offrent un espace pour accueillir tes émotions, apaiser tes doutes et retrouver ton centre. Chacune d'entre elles agit comme le miroir de ton monde intérieur et te permet d'aller vers plus de douceur et de clarté. Puisse cet oracle te guider et t'inspirer au moment où tu en auras besoin. Ose lui faire confiance et laisse-toi porter par le message des cartes

Par Cécile Mendousse, Christine Desse
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Cécile Mendousse, Christine Desse

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Arts divinatoires

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L'oracle des âmes sensibles

Cécile Mendousse, Christine Desse

Paru le 07/05/2026

108 pages

Le Courrier du Livre

26,00 €

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Scannez le code barre 9782702931295
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