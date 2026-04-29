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#Roman francophone

Une histoire de champagne

M. de barsy E., E.M. De Barsy

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Deux héritiers, une maison de champagne... une union inévitable. Marion et Nicolas se détestent depuis l'enfance. Une vieille rivalité oppose leurs familles, et rien ne semblait pouvoir les réconcilier... jusqu'au jour où leurs grands-parents décident d'unir leurs maisons de champagne pour sauver leurs entreprises respectives. Une seule maison, un objectif commun : convaincre les investisseurs qu'ils peuvent travailler ensemble. Et quoi de mieux que de fausses fiançailles pour y parvenir ? Pour le bien de leurs proches, ils sont prêts à tout... même à ce sacrifice. Entre conflits et désirs inattendus, la frontière entre la comédie et leurs véritables sentiments devient dangereusement floue. Edition limitée avec jaspage disponible pour le premier tirage uniquement. Après épuisement du stock, le livre sera édité dans sa version classique avec tranche blanche.

Par M. de barsy E., E.M. De Barsy
Chez Happily Ever After

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Auteur

M. de barsy E., E.M. De Barsy

Editeur

Happily Ever After

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une histoire de champagne

M. de barsy E., E.M. De Barsy

Paru le 29/04/2026

360 pages

Happily Ever After

20,90 €

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