Bébé Kel apprend à voler

Après plus de 1 000 albums écoulés pour le premier livre de cette série (Bébé Kel et l´oeuf mystérieux), Charlotte Abecassis Weigel vous propose la suite des aventures de Bébé Kel qui apprendra à voler ! Kel et son frère Nono sont très heureux depuis qu'ils ont leurs ailes. Ils prennent leur envol et découvrent le monde qui les entoure sous le regard attentif de maman. Entre les bêtises et les nouveaux amis, une journée bien mouvementée les attend.