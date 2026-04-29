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#Album jeunesse

Bébé Kel apprend à voler

Weigel cha Abecassis, Charlotte Abecassis Weigel

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Après plus de 1 000 albums écoulés pour le premier livre de cette série (Bébé Kel et l´oeuf mystérieux), Charlotte Abecassis Weigel vous propose la suite des aventures de Bébé Kel qui apprendra à voler ! Kel et son frère Nono sont très heureux depuis qu'ils ont leurs ailes. Ils prennent leur envol et découvrent le monde qui les entoure sous le regard attentif de maman. Entre les bêtises et les nouveaux amis, une journée bien mouvementée les attend.

Par Weigel cha Abecassis, Charlotte Abecassis Weigel
Chez Editions Feryl

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Auteur

Weigel cha Abecassis, Charlotte Abecassis Weigel

Editeur

Editions Feryl

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Bébé Kel apprend à voler

Weigel cha Abecassis, Charlotte Abecassis Weigel

Paru le 29/04/2026

Editions Feryl

16,00 €

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Scannez le code barre 9782491430153
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