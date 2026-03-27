A coeur ouvert

On dit toujours que, dans la carrière d'un écrivain ou d'un artiste, vient le moment de l'oeuvre de la maturité celle qui dépasse toutes les autres et détermine une nouvelle étape de l'expérience créatrice. Je ne sais pas si ce cinquième recueil correspond à cette définition de la maturité ; je ne saurais le dire de façon objective. Cependant, une chose est certaine et chaque lecteur pourra en attester : ce recueil est différent des quatre premiers. Plus intimiste, plus profond et probablement plus grave, il invite à une réflexion sur des thèmes universels tout en plongeant dans l'intimité des personnages. Ainsi, il s'inscrit dans une continuité tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur l'écriture.