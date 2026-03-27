Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

A coeur ouvert

Franck Daniel Juré

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On dit toujours que, dans la carrière d'un écrivain ou d'un artiste, vient le moment de l'oeuvre de la maturité celle qui dépasse toutes les autres et détermine une nouvelle étape de l'expérience créatrice. Je ne sais pas si ce cinquième recueil correspond à cette définition de la maturité ; je ne saurais le dire de façon objective. Cependant, une chose est certaine et chaque lecteur pourra en attester : ce recueil est différent des quatre premiers. Plus intimiste, plus profond et probablement plus grave, il invite à une réflexion sur des thèmes universels tout en plongeant dans l'intimité des personnages. Ainsi, il s'inscrit dans une continuité tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur l'écriture.

Par Franck Daniel Juré
Chez Hello Editions

|

Auteur

Franck Daniel Juré

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A coeur ouvert par Franck Daniel Juré

Commenter ce livre

 

A coeur ouvert

Franck Daniel Juré

Paru le 27/03/2026

90 pages

Hello Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386279775
9782386279775
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.