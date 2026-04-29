Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Angelique et compagnie

Camille Anssel, Anssel Camille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors qu'elle mène de front une carrière exigeante et élève seule ses deux enfants, Laura découvre que sa fille a tenté de mettre fin à ses jours. Son monde bascule. En quête d'un nouveau départ, elle accepte une mutation qui la contraint à quitter Paris. C'est à Niort, dans la petite entreprise Angélique et compagnie, qu'elle espère reconstruire sa vie. Mais entre l'accueil glacial de ses collègues et le retour du père de son fils, retrouver l'équilibre familial s'annonce plus difficile que jamais.

Par Camille Anssel, Anssel Camille
Chez Pélagie

|

Auteur

Camille Anssel, Anssel Camille

Editeur

Pélagie

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Angelique et compagnie par Camille Anssel, Anssel Camille

Commenter ce livre

 

Angelique et compagnie

Camille Anssel, Anssel Camille

Paru le 29/04/2026

248 pages

Pélagie

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488507073
9782488507073
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.