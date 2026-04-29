Angelique et compagnie

Alors qu'elle mène de front une carrière exigeante et élève seule ses deux enfants, Laura découvre que sa fille a tenté de mettre fin à ses jours. Son monde bascule. En quête d'un nouveau départ, elle accepte une mutation qui la contraint à quitter Paris. C'est à Niort, dans la petite entreprise Angélique et compagnie, qu'elle espère reconstruire sa vie. Mais entre l'accueil glacial de ses collègues et le retour du père de son fils, retrouver l'équilibre familial s'annonce plus difficile que jamais.