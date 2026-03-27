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#Roman francophone

La pieuvre

Jean-Marc Lainelle

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Cet arbre de vie au milieu de la page de couverture symbolise mon combat avec la Pieuvre, aidé par ma poésie-thérapie associée au protocole des traitements médicaux de mon urologue. J'écris ce livre pour que d'autres hommes gardent l'espoir de guérir. J'apprends à vivre autrement, à regarder différemment, à aimer la vie sous un autre ciel, celui de l'espérance. C'est mon premier ouvrage dans ce domaine. L'humilité de mes mots reflète le style de mon écriture poétique. Il fallait l'écrire pour libérer le trop-plein psychique qui envahissait mon esprit. Cela m'a fait du bien et j'aime trop la vie pour ne pas parler d'elle. Ce témoignage, parmi tant d'autres qui souffrent du cancer, je l'ai réalisé pour moi, mais surtout pour ceux qui n'osent rien dire. Je vous invite à découvrir, pas à pas, mes années vécues avec tous les aléas dus à ce cancer que j'ai surnommé "la Pieuvre" et mon combat pour l'éloigner de ma vie.

Par Jean-Marc Lainelle
Chez Hello Editions

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Auteur

Jean-Marc Lainelle

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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La pieuvre

Jean-Marc Lainelle

Paru le 27/03/2026

102 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386279645
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