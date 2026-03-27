Cet arbre de vie au milieu de la page de couverture symbolise mon combat avec la Pieuvre, aidé par ma poésie-thérapie associée au protocole des traitements médicaux de mon urologue. J'écris ce livre pour que d'autres hommes gardent l'espoir de guérir. J'apprends à vivre autrement, à regarder différemment, à aimer la vie sous un autre ciel, celui de l'espérance. C'est mon premier ouvrage dans ce domaine. L'humilité de mes mots reflète le style de mon écriture poétique. Il fallait l'écrire pour libérer le trop-plein psychique qui envahissait mon esprit. Cela m'a fait du bien et j'aime trop la vie pour ne pas parler d'elle. Ce témoignage, parmi tant d'autres qui souffrent du cancer, je l'ai réalisé pour moi, mais surtout pour ceux qui n'osent rien dire. Je vous invite à découvrir, pas à pas, mes années vécues avec tous les aléas dus à ce cancer que j'ai surnommé "la Pieuvre" et mon combat pour l'éloigner de ma vie.