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La vérité à tout prix

Izza Ghaya

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Ange espérait que ses tourments finiraient par s'apaiser. Mais lorsque ses parents sont arrêtés et qu'elle découvre que c'est Jaxon qui les a dénoncés, son monde s'effondre à nouveau. Partagée entre la honte et le sentiment d'avoir été trahie, elle ne sait plus si elle doit le haïr... ou admettre qu'il a reconnu ce qu'elle-même refuse encore de voir. Jaxon est prêt à tout pour protéger celle qui possède son coeur, quitte à en payer le prix. Et au risque de perdre Ange pour la garder en sécurité. Entre devoir et amour, la frontière est plus ténue que jamais. Au milieu de tout ça, l'enquête sur le meurtre d'Harper prend un tournant inattendu. Une piste qu'Ange n'avait alors jamais envisagée remet en question tout ce qu'elle pensait savoir sur cette soirée... et sur sa meilleure amie. Pour découvrir la vérité, Ange devra affronter ses propres zones d'ombre... et accepter que la lumière peut parfois blesser autant que la nuit.

Par Izza Ghaya
Chez Céleste

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Auteur

Izza Ghaya

Editeur

Céleste

Genre

Suspense romantique

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La vérité à tout prix

Izza Ghaya

Paru le 29/04/2026

400 pages

Céleste

19,90 €

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