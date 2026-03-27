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#Roman francophone

A l'amitié, l'amour, la joie

Jean Paul Etchepare

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Lorsque Colette disparaît, ses proches voient leur vie bouleversée par des secrets longtemps enfouis et des vérités inattendues. Leurs certitudes vacillent. Paul, son fils, découvre un père effacé de l'histoire et une soeur cachée. John, son ami, tente de sauver son couple et de réapprendre à aimer. Anouck, jeune maman de Camille, doit composer entre Hervé, le père biologique de sa fille, et Manu, sa nouvelle compagne, jusqu'à esquisser l'ébauche d'une famille plurielle. Francine, copine de lycée de Paul et John, réapparaît et les entraîne dans le projet de réhabilitation du domaine de La Hourne dont elle a hérité. Moussa, poète sénégalais, présent pour chacun d'eux, fait figure de passeur des mémoires. Entre révélations, désirs et alliances nouvelles, chacun cherche sa place, entre passé et avenir. Un roman choral vibrant où se tissent les fils fragiles mais tenaces de l'amitié, de l'amour et de la joie.

Par Jean Paul Etchepare
Chez Hello Editions

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Auteur

Jean Paul Etchepare

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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A l'amitié, l'amour, la joie

Jean Paul Etchepare

Paru le 27/03/2026

260 pages

Hello Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782386278747
9782386278747
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