Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Blanc dans noir

Eva Sorn, Sorn Eva

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Stella Davis pensait maîtriser sa vie : ses études de droit, son travail au Prestige, ses routines habituelles. Mais il suffit d'une seconde, d'une erreur, pour que tout bascule. Arrachée à son quotidien, elle se réveille enfermée chez Aaron Bianchi, un héritier aussi puissant que dangereux, habitué à ce que son nom suffise à faire trembler les pires criminels. Il aurait dû la faire disparaître. C'était la règle. Mais pour une raison qui lui échappe, il ne l'a pas fait. Et c'est peut-être ce qui la terrifie le plus. Tiraillée entre la peur et la colère, Stella découvre un homme bien plus complexe que le monstre qu'elle imaginait. Et pendant qu'elle mène une lutte contre son propre corps et son passé, Aaron affronte quelque chose qu'il n'a jamais appris à gérer : ressentir pour de vrai. Entre eux, rien n'aurait dû exister. Et pourtant... dans le noir le plus profond, il suffit parfois d'une étincelle pour réveiller ce qu'on croyait mort : la lumière. Mais approcher un homme comme Aaron a un prix, et certains démons ne pardonnent jamais.

Par Eva Sorn, Sorn Eva
Chez Céleste

|

Auteur

Eva Sorn, Sorn Eva

Editeur

Céleste

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blanc dans noir par Eva Sorn, Sorn Eva

Commenter ce livre

 

Blanc dans noir

Eva Sorn, Sorn Eva

Paru le 29/04/2026

450 pages

Céleste

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487392700
9782487392700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.