Blanc dans noir

Stella Davis pensait maîtriser sa vie : ses études de droit, son travail au Prestige, ses routines habituelles. Mais il suffit d'une seconde, d'une erreur, pour que tout bascule. Arrachée à son quotidien, elle se réveille enfermée chez Aaron Bianchi, un héritier aussi puissant que dangereux, habitué à ce que son nom suffise à faire trembler les pires criminels. Il aurait dû la faire disparaître. C'était la règle. Mais pour une raison qui lui échappe, il ne l'a pas fait. Et c'est peut-être ce qui la terrifie le plus. Tiraillée entre la peur et la colère, Stella découvre un homme bien plus complexe que le monstre qu'elle imaginait. Et pendant qu'elle mène une lutte contre son propre corps et son passé, Aaron affronte quelque chose qu'il n'a jamais appris à gérer : ressentir pour de vrai. Entre eux, rien n'aurait dû exister. Et pourtant... dans le noir le plus profond, il suffit parfois d'une étincelle pour réveiller ce qu'on croyait mort : la lumière. Mais approcher un homme comme Aaron a un prix, et certains démons ne pardonnent jamais.