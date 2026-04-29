Laïcité, modernité et sécularisation

La laïcité donne lieu aujourd'hui à de nombreux débats, à de vigoureuses polémiques et à bien des contresens. Dans ce livre érudit et exigeant, où il noue un dialogue serré avec les fondateurs ainsi qu'avec de nombreux interprètes contemporains, Vincent Peillon montre comment la laïcité française propose une version absolument singulière de la sécularisation. Ni rejet et éviction du religieux, ni réinvestissement à l'identique du religieux dans le séculier, pas davantage bricolage individuel qui permettrait à chacun de se forger ses propres croyances, la laïcité française met en oeuvre un modèle de sécularisation jusqu'ici curieusement peu étudié. Ce modèle, qui définit au plus près l'exception française, est inséparablement religieux et politique, rationnel et mystique. La laïcité française ne peut se résumer à un dispositif juridique de neutralité et de séparation des Eglises et de l'Etat. Pensée comme nécessaire pour fonder le lien civique, garantir la démocratie, émanciper l'individu et réaliser la justice sociale, elle est une religion civile qui engage une compréhension nouvelle de la modernité. Celle-ci serait le produit d'une longue histoire, celle des hérésies.