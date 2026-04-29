Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Laïcité, modernité et sécularisation

Vincent Peillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La laïcité donne lieu aujourd'hui à de nombreux débats, à de vigoureuses polémiques et à bien des contresens. Dans ce livre érudit et exigeant, où il noue un dialogue serré avec les fondateurs ainsi qu'avec de nombreux interprètes contemporains, Vincent Peillon montre comment la laïcité française propose une version absolument singulière de la sécularisation. Ni rejet et éviction du religieux, ni réinvestissement à l'identique du religieux dans le séculier, pas davantage bricolage individuel qui permettrait à chacun de se forger ses propres croyances, la laïcité française met en oeuvre un modèle de sécularisation jusqu'ici curieusement peu étudié. Ce modèle, qui définit au plus près l'exception française, est inséparablement religieux et politique, rationnel et mystique. La laïcité française ne peut se résumer à un dispositif juridique de neutralité et de séparation des Eglises et de l'Etat. Pensée comme nécessaire pour fonder le lien civique, garantir la démocratie, émanciper l'individu et réaliser la justice sociale, elle est une religion civile qui engage une compréhension nouvelle de la modernité. Celle-ci serait le produit d'une longue histoire, celle des hérésies.

Par Vincent Peillon
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Vincent Peillon

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Laïcité, modernité et sécularisation par Vincent Peillon

Commenter ce livre

 

Laïcité, modernité et sécularisation

Vincent Peillon

Paru le 29/04/2026

272 pages

Editions Odile Jacob

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415015435
9782415015435
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.