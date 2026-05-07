Le petit Oracle de l'enfant intérieur

RECONNECTEZ-VOUS A LA MAGIE DE VOTRE ENFANT INTERIEUR Gardien de votre joie et de votre innocence originelle, votre enfant intérieur détient les clés de vos blessures, mais aussi celles de votre guérison et de votre épanouissement. Grâce aux 80 cartes de ce petit Oracle, vous recevrez chaque jour des messages inspirants pour libérer vos émotions enfouies, retrouver légèreté et amour de vous-même, tout en avançant avec confiance et authenticité. Un compagnon bienveillant pour réenchanter votre quotidien et vous guider vers la joie et la paix intérieure.