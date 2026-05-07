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Le petit Oracle de l'enfant intérieur

Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme

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RECONNECTEZ-VOUS A LA MAGIE DE VOTRE ENFANT INTERIEUR Gardien de votre joie et de votre innocence originelle, votre enfant intérieur détient les clés de vos blessures, mais aussi celles de votre guérison et de votre épanouissement. Grâce aux 80 cartes de ce petit Oracle, vous recevrez chaque jour des messages inspirants pour libérer vos émotions enfouies, retrouver légèreté et amour de vous-même, tout en avançant avec confiance et authenticité. Un compagnon bienveillant pour réenchanter votre quotidien et vous guider vers la joie et la paix intérieure.

Par Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Arts divinatoires

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Le petit Oracle de l'enfant intérieur

Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme

Paru le 07/05/2026

Editions Contre-Dires

14,90 €

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