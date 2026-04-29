Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Papa ?

Julia Donaldson, Sara Ogilvie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La rencontre pleine d'humour d'un ours ronchon et d'une petite oie énergique et têtue. Un tandem aussi inattendu que drôle dont les deux personnages vont partager des aventures à la fois absurdes et touchantes au fil des pages, avant de trouver leur place. Un album sur les liens qui se tissent par-delà les différences. Par l'autrice de Gruffalo Julia Donaldson sait manier l'humour et la tendresse. Ses personnages montrent leur face sensible, et elle n'hésite pas à imaginer des duos que tout oppose... Dans cet album, elle est parfaitement accompagnée par Sara Ogilvie et toute sa fantaisie. Une histoire d'attachement Un récit d'attachement inattendu entre deux êtres totalement opposés. Une histoire qui parle de la famille qu'on choisit et des liens affectifs qui se tissent, du dépassement des différences... Un duo irrésistible Ce tandem improbable vit des situations absurdes où chacun tente de s'adapter : Zoiselle en bébé obstiné, prêt à tout pour suivre "son papa" , et Ours qui, retors et bourru, finit par s'attacher peu à peu à l'oisonne. Des illustrations expressives et vivantes Sara Ogilvie renforce l'humour et la sensibilité du texte. Elle donne vie aux personnages grâce à leurs attitudes, leurs expressions, et réussit des dessins colorés qui nous plongent en pleine nature.

Par Julia Donaldson, Sara Ogilvie
Chez Editions Milan

|

Auteur

Julia Donaldson, Sara Ogilvie

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Papa ? par Julia Donaldson, Sara Ogilvie

Commenter ce livre

 

Papa ?

Julia Donaldson, Sara Ogilvie trad. Emmanuel Gros

Paru le 29/04/2026

44 pages

Editions Milan

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408061937
9782408061937
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.