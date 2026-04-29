La rencontre pleine d'humour d'un ours ronchon et d'une petite oie énergique et têtue. Un tandem aussi inattendu que drôle dont les deux personnages vont partager des aventures à la fois absurdes et touchantes au fil des pages, avant de trouver leur place. Un album sur les liens qui se tissent par-delà les différences. Par l'autrice de Gruffalo Julia Donaldson sait manier l'humour et la tendresse. Ses personnages montrent leur face sensible, et elle n'hésite pas à imaginer des duos que tout oppose... Dans cet album, elle est parfaitement accompagnée par Sara Ogilvie et toute sa fantaisie. Une histoire d'attachement Un récit d'attachement inattendu entre deux êtres totalement opposés. Une histoire qui parle de la famille qu'on choisit et des liens affectifs qui se tissent, du dépassement des différences... Un duo irrésistible Ce tandem improbable vit des situations absurdes où chacun tente de s'adapter : Zoiselle en bébé obstiné, prêt à tout pour suivre "son papa" , et Ours qui, retors et bourru, finit par s'attacher peu à peu à l'oisonne. Des illustrations expressives et vivantes Sara Ogilvie renforce l'humour et la sensibilité du texte. Elle donne vie aux personnages grâce à leurs attitudes, leurs expressions, et réussit des dessins colorés qui nous plongent en pleine nature.