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#Roman francophone

Le diable boiteux au Kremlin

Vladimir Fédorovski

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Ce livre, riche en révélations, nous dévoile des épisodes fatidiques de l'histoire secrète du Kremlin - de la chute du mur de Berlin à Poutine - éclairant sous un autre jour l'actualité brûlante. Au centre de son récit, l'auteur place un témoin d'exception qui a été déterminant dans la chute du communisme et l'arrêt de la guerre froide. Surnommé "le diable boiteux" il fut un prophète en prédisant la guerre en Europe ! Une réalité qui, comme toujours, dépasse les fictions les plus osées... Sa longue familiarité avec les arcanes politiques a permis à l'auteur - acteur et observateur privilégié de l'intérieur du Kremlin - de recueillir des témoignages uniques et de se plonger dans des archives confidentielles explosives et inédites, tels que le testament spirituel d'Alexandre Yakovlev architecte et inspirateur de la pérestroïka. Il eut la chance de s'être trouvé là où il le fallait, quand il le fallait. La chronique réelle et documentée de Moscou est en effet emplie de grandeur et de sang, de complots, de folies et de mystères... Fidèle à son art exceptionnel de conteur et bousculant des idées reçues, Vladimir Fédorovski raconte ainsi notre époque, la plus dangereuse de l'Histoire contemporaine.

Par Vladimir Fédorovski
Chez Balland

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Auteur

Vladimir Fédorovski

Editeur

Balland

Genre

Littérature française

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Le diable boiteux au Kremlin

Vladimir Fédorovski

Paru le 21/05/2026

300 pages

Balland

20,00 €

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Scannez le code barre 9782940843039
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