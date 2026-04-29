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#Roman francophone

The lies night

Tracy Metayer, Metayer Tracy

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Winter Grey, héritière de l'une des familles les plus riches d'Angleterre, pensait pouvoir échapper à son destin. Mais la voilà contrainte d'épouser Charles Winstone, le prince qu'elle méprise. Bien qu'elle l'ait aimé autrefois, il est l'homme responsable de la mort de son frère. Prisonnière d'une couronne et d'un mariage qu'elle n'a pas choisis, Winter lutte contre ses propres démons et sa haine envers ce mari obsédé par l'idée de la posséder. Entre rancune, jeux de pouvoir et désirs, leur mariage devient un champ de bataille et une quête perpétuelle de vérité. Une princesse sans âme aux côtés d'un prince sans coeur.

Par Tracy Metayer, Metayer Tracy
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Tracy Metayer, Metayer Tracy

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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The lies night

Tracy Metayer, Metayer Tracy

Paru le 29/04/2026

450 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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