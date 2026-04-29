Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Libre et sauvage

Thomas Huber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un véritable hymne à la liberté. Depuis plusieurs décennies, le grimpeur et alpiniste de haut niveau Thomas Huberévolue au bord du vide. Il a connu des réussites spectaculaires, signant de nombreuses premières ascensions et s'attaquant aux parois les plus vertigineuses. Mais son parcours est aussi jalonné d'épreuves : accidents, maladies, revers parfois terribles. Toujours en quête de dépassement, il a su transformer ses échecs en force et se relever, encore et encore. Aujourd'hui, plus ouvert que jamais, il se confie sur son enfance au pied des Alpes, sur la puissance du premier pas, sur la passion, la fraternité, le courage... et le doute. C'est le récit sincère et bouleversant d'un des plus grands alpinistes de notre temps - un véritable hymne à la liberté.

Par Thomas Huber
Chez Editions du Mont-Blanc

|

Auteur

Thomas Huber

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Alpinisme, escalade

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Libre et sauvage par Thomas Huber

Commenter ce livre

 

Libre et sauvage

Thomas Huber trad. Didier Mille

Paru le 13/05/2026

300 pages

Editions du Mont-Blanc

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782365452243
9782365452243
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.