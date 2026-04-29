Libre et sauvage

Un véritable hymne à la liberté. Depuis plusieurs décennies, le grimpeur et alpiniste de haut niveau Thomas Huberévolue au bord du vide. Il a connu des réussites spectaculaires, signant de nombreuses premières ascensions et s'attaquant aux parois les plus vertigineuses. Mais son parcours est aussi jalonné d'épreuves : accidents, maladies, revers parfois terribles. Toujours en quête de dépassement, il a su transformer ses échecs en force et se relever, encore et encore. Aujourd'hui, plus ouvert que jamais, il se confie sur son enfance au pied des Alpes, sur la puissance du premier pas, sur la passion, la fraternité, le courage... et le doute. C'est le récit sincère et bouleversant d'un des plus grands alpinistes de notre temps - un véritable hymne à la liberté.