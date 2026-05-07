Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'oracle des oiseaux messagers

Magali Mottet, Sara Mottet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecoutez les battements d'ailes qui soufflent dans le vent, et apprenez à déchiffrer, grâce à cet oracle, les signes que laissent dans leur sillage les oiseaux de votre quotidien. Déploie les ailes de ton intuition et laisse-toi porter par les vents de la divination. Les oiseaux de cet oracle te transporteront sur leurs ailes vers des contrées d'azur, d'inspiration vive, de nuages irisés... Ils sont bien souvent le lien indicible, ténu et magique entre les mondes, nous offrant leurs chants, leurs vols ou la magie de leur seule présence afin de nous faire accéder à des messages subtils, teintés d'infini. Envole-toi avec eux et découvre ce que le peuple oiseau a toujours apporté aux hommes : la liberté, l'euphorie du vol et la conscience des ailleurs.

Par Magali Mottet, Sara Mottet
Chez Editions Véga

|

Auteur

Magali Mottet, Sara Mottet

Editeur

Editions Véga

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oracle des oiseaux messagers par Magali Mottet, Sara Mottet

Commenter ce livre

 

L'oracle des oiseaux messagers

Magali Mottet, Sara Mottet

Paru le 07/05/2026

234 pages

Editions Véga

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381355245
9782381355245
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.