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Ludwig et Abram

Estryn Claire, Claire Estryn

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Il y a beaucoup d'ouvrages retraçant la biographie des familles juives. La singularité du présent ouvrage réside dans ses contextes historiques et sociologiques : l'histoire des Juifs de Sarre et celle des Juifs polonais devenus paysans dans une région du sud de la France. Un pan de l'Histoire des Juifs d'Europe peu documenté et peu traité jusqu'ici. Ce sont deux destins, deux histoires singulières, deux personnages de caractère Ludwig et Abram. Venus d'horizons très différents, l'un de la Sarre allemande, l'autre de l'extrême Est de l'Europe, zone tampon disputée au cours des siècles par trois grands empires, issus de milieux sociaux très différents, ils sont appelés à se rencontrer à Nyons en Provence après avoir traversé chacun à sa manière les tourments du XXe siècle. Comment ont-ils ont réussi à se reconstruire après-guerre et à reconstituer une nouvelle famille ? Ce récit biographique ne se limite pas à la vie de ces personnages, il élargit le champ de vision à la géopolitique du moment, aux questions de l'exil, de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'aux difficultés d'adaptation dans leur pays d'accueil.

Par Estryn Claire, Claire Estryn
Chez Non Lieu Editions

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Auteur

Estryn Claire, Claire Estryn

Editeur

Non Lieu Editions

Genre

Judaïsme

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Ludwig et Abram

Estryn Claire, Claire Estryn

Paru le 29/04/2026

168 pages

Non Lieu Editions

22,00 €

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