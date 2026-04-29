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Crashs au Mont-Blanc

Françoise Rey

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Deux crashs. Deux avions d'Air India. 48 victimes en 1950. 117 victimes en 1966. Presque au même endroit, dans des circonstances aussi floues. Aucun rescapé. Débris et corps dérivent encore à ce jour dans les glaces du mont Blanc qui en " libèrent " des éléments chaque été. 35 ans après la sortie de son premier livre Crash au Mont-Blanc, les Fantômes du Malabar Princess (Glénat) et à la suite de la mystérieuse découverte de pierres précieuses qui défraya la chronique en 2013, Françoise Rey poursuit l'enquête ! Les catastrophes aériennes sont des machines à fantasmes. Surtout quand elles surviennent dans des lieux inaccessibles. Reste que les faits eux-mêmes sont parfois " un peu forts ". Le crash de 1950 est inscrit dans l'histoire locale et même nationale. Une rumeur circulait : le Malabar Princess transportait de l'or... Bien que plus meurtrier, le deuxième accident a été oublié presque aussitôt. Il y avait pourtant à bord le père du programme nucléaire de l'Inde... C'est au cours de son enquête pour raconter l'histoire du Malabar Princess en 1990, que Françoise Rey eut connaissance de ce deuxième accident. A-t-on caché quelque chose au public ? L'hypothèse de la collision avec un avion militaire de l'Otan était relancée. On se passionne d'autant plus pour les mystères du mont Blanc qu'une " valise diplomatique " a été trouvée sur un glacier en 2012 et que l'année suivante, encore plus incroyable, surgit du glacier une cassette pleine de pierres précieuses. L'information a fait le tour du monde, a passionné le public... Nous faisant souffrir sur les pentes du mont Blanc et voyager dans le temps sur trois continents, Françoise Rey tente inlassablement de révéler les secrets de ces crashs qui continuent d'alimenter la chronique et les convoitises à Chamonix. L'enquête qu'elle poursuit depuis trente-cinq ans est aussi un hommage aux victimes dont les corps hantent encore les glaciers du Mont-Blanc au pied desquels elle vit.

Par Françoise Rey
Chez Glénat

|

Auteur

Françoise Rey

Editeur

Glénat

Genre

Récits de voyage

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Crashs au Mont-Blanc

Françoise Rey

Paru le 29/04/2026

408 pages

Glénat

10,90 €

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