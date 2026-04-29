Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Quitter la glace

Juliette Leyvraz Lagnaz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Paps' tu m'aimes ? " Comme la montagne aime la neige, mon coeur. Nève, la trentaine, traverse une période difficile. Son couple bat de l'aile, mais elle s'en contente. Elle a un job stable, mais a toujours rêvé d'écrire. Quand un jour, son compagnon Matthieu propose des vacances dans sa famille à lui, cela la confronte à l'absence de sa famille à elle. Pourtant Nève n'a pas toujours été seule. Cet événement va la replonger dans ses souvenirs d'adolescence et la ramener 20 ans en arrière, aux pieds des montagnes où elle a vécu aux côtés de son père. Tiraillée entre les blessures du passé et un présent qui en est le miroir, Nève va devoir faire face à une part d'elle qui n'a jamais grandi : un enfant en quête d'amour et de reconnaissance. En croisant le chemin de Lucette, sa voisine excentrique au franc-parler, Nève va pouvoir débuter un chemin vers l'affirmation et l'acceptation de soi... Nous restons toujours influencés par notre passé et nos parents. A moins que, la glace ne fonde. C'est ce qui arrive à Nève. Juliette Leyvraz-Lagnaz s'empare du schéma père/fille avec un réalisme poétique qui dépeint avec justesse les états intérieurs de l'héroïne. L'évocation de la glace comme symbole de l'entrave et une narration en flash-back nous permettent de suivre l'évolution de Nève jusqu'à la voir se libérer et devenir adulte. Un album puissant par une jeune autrice qui entre au catalogue Glénat.

Par Juliette Leyvraz Lagnaz
Chez Glénat

|

Auteur

Juliette Leyvraz Lagnaz

Editeur

Glénat

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quitter la glace par Juliette Leyvraz Lagnaz

Commenter ce livre

 

Quitter la glace

Juliette Leyvraz Lagnaz

Paru le 29/04/2026

127 pages

Glénat

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344073827
9782344073827
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.