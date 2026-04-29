Quitter la glace

"Paps' tu m'aimes ? " Comme la montagne aime la neige, mon coeur. Nève, la trentaine, traverse une période difficile. Son couple bat de l'aile, mais elle s'en contente. Elle a un job stable, mais a toujours rêvé d'écrire. Quand un jour, son compagnon Matthieu propose des vacances dans sa famille à lui, cela la confronte à l'absence de sa famille à elle. Pourtant Nève n'a pas toujours été seule. Cet événement va la replonger dans ses souvenirs d'adolescence et la ramener 20 ans en arrière, aux pieds des montagnes où elle a vécu aux côtés de son père. Tiraillée entre les blessures du passé et un présent qui en est le miroir, Nève va devoir faire face à une part d'elle qui n'a jamais grandi : un enfant en quête d'amour et de reconnaissance. En croisant le chemin de Lucette, sa voisine excentrique au franc-parler, Nève va pouvoir débuter un chemin vers l'affirmation et l'acceptation de soi... Nous restons toujours influencés par notre passé et nos parents. A moins que, la glace ne fonde. C'est ce qui arrive à Nève. Juliette Leyvraz-Lagnaz s'empare du schéma père/fille avec un réalisme poétique qui dépeint avec justesse les états intérieurs de l'héroïne. L'évocation de la glace comme symbole de l'entrave et une narration en flash-back nous permettent de suivre l'évolution de Nève jusqu'à la voir se libérer et devenir adulte. Un album puissant par une jeune autrice qui entre au catalogue Glénat.
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