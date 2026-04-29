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#Roman francophone

Seize contes des origines

Praline Gay-Para

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A force de piler du mil, deux femmes percent le ciel et font jaillir la pluie ; en dérobant le tambour des dieux, un renard rompt le lien entre la terre et le ciel. De l'Afrique aux Philippines, de la Sibérie aux Antilles, ces histoires venues des quatre coins du globe racontent avec poésie et malice la naissance des astres, des émotions ou des phénomènes naturels. Invitation à voyager, à réfléchir et à s'émerveiller, elles révèlent la puissance des récits des origines pour donner sens au monde qui nous entoure. Une sélection de contes avec UNE ENTREE PAR LA BD UN DOSSIER COMPLET EN 3 VOLETS : - La fabrique du texte : présentation de la conteuse, des récits et de leurs enjeux - L'atelier de lecture : questions de compréhension et d'analyse, activités d'appropriation et de synthèse - Résonances et rebonds : groupements de textes et initiation à l'histoire des arts UN CAHIER PHOTOS COULEUR

Par Praline Gay-Para
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Praline Gay-Para

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Collège

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Seize contes des origines

Praline Gay-Para

Paru le 29/04/2026

143 pages

Actes Sud Editions

4,90 €

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Scannez le code barre 9782330218683
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