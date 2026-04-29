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Petit Futé Genève

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Genève Au bord du Léman, Genève incarne l'élégance discrète et l'ouverture au monde. Cosmopolite, dynamique et paisible à la fois, la ville allie institutions internationales, savoir-faire horloger et art de vivre au bord de l'eau. Ce guide pratique révèle les multiples visages d'une cité où nature et culture s'entrelacent naturellement. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer Genève : - Découvrez la diversité des paysages, des itinéraires originaux et des lieux emblématiques : la Vieille Ville, le Jet d'eau, les musées, les parcs, les rives du lac et les quartiers modernes. - Un regard historique et culturel : cité de Calvin et des diplomates, Genève a su préserver son patrimoine tout en devenant un centre mondial de science, d'art et d'innovation. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : promenades lacustres, adresses gourmandes, boutiques élégantes et espaces culturels d'avant-garde. Un guide signé Petit Futé, pour les voyageurs attirés par la culture, la nature et l'élégance suisse.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Suisse

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Petit Futé Genève

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Paru le 20/05/2026

Nouvelles éditions de l'Université

10,95 €

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