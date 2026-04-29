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La vallée aux échos

Scott Alexander Howard

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A l'est, la vallée a vingt ans d'avance. A l'ouest, elle en a vingt de retard. Dans une séquence temporelle infinie à travers la nature sauvage, les villes se répètent ainsi. S'il est interdit de voyager de l'une à l'autre, des exceptions existent. Et Odile, seize ans, brigue justement un siège au Conseil, l'institution chargée de déterminer qui peut franchir les frontières de sa vallée. Un jour, lors d'une balade, la jeune femme reconnaît deux visiteurs du futur et comprend rapidement que l'un de ses proches, Edmé, est en danger. Odile va-t-elle passer outre les règles et prévenir le jeune homme, ou garder le secret pour préserver la ligne temporelle ?

Par Scott Alexander Howard
Chez J'ai lu

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Auteur

Scott Alexander Howard

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

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La vallée aux échos

Scott Alexander Howard trad. Hélène Collon

Paru le 29/04/2026

379 pages

J'ai lu

20,90 €

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