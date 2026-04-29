Qui était vraiment Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, dont le testament bouleversa le monde après l'assassinat des moines en mai 1996 ? Bien avant que ses mots ne deviennent un signe d'espérance face à la violence, il y eut un homme, un appel, un choix radical : enraciner sa vie monastique en terre d'islam, au coeur de l'Algérie, et croire, envers et contre tout, à la possibilité d'une recontre spirituelle entre chrétiens et musulmans. Première biographe du moine dès 1998, Christine Ray a mené une enquête d'ampleur auprès de sa famille, de ses compagnons d'armes en Algérie, de ses confrères et de ceux qui ont partagé son chemin au monastère ; de ces voix croisées naît le portrait d'un homme libre, exigeant, parfois incompris, dont la foi, forgée dans l'épreuve et le dialogue, éclaire la fécondité de l'engagement de toute une vie. Christine Ray, journaliste pour La Croix en Algérie dans les années 1980, est l'autrice du Cardinal Duval, un homme d'espérance en Algérie (Le Cerf, 1988). Elle a également présidé l'association Ecritures & Spiritualités.