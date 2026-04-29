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Jérusalem

Vincent Lemire, Philippe Bernard

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Jérusalem, la "ville trois fois sainte" , symbolise le caractère apparemment insoluble du conflit israélo-palestinien. Investie d'espoirs messianiques et revendiquée comme capitale et par les deux camps, elle a toujours été présentée comme la pierre d'achoppement des processus de paix. Depuis près de soixante ans, elle est l'objet d'une politique d'intense "judaïsation" au détriment d'une population palestinienne au statut précaire, mais n'en reste pas moins, sur le plan démographique, la ville la moins juive d'Israël, ainsi que la plus pauvre et la plus inégalitaire... Alors que tous les regards sont tournés vers Gaza et la Cisjordanie, la situation dramatique des Palestiniens de Jérusalem reste largement méconnue. Pourtant, sous le sacré et le politique, Jérusalem est avant tout un espace urbain, avec ses quartiers, ses particularismes et ses habitants, dont aucun ne souhaite la partition de "sa" ville. En retraçant son histoire depuis 1948 et la manière dont les choix politiques ont contribué à radicaliser les antagonismes, les deux auteurs, l'un historien, l'autre diplomate, esquissent une autre voie. Cette voie, ce n'est plus celle de la partition, mais celle du partage. En s'inspirant paradoxalement de l'expérience européenne, ils montrent comment les fondements du conflit pourraient constituer demain les ferments d'une paix possible pour Jérusalem et, au-delà, pour la région tout entière. Vincent Lemire, historien de la ville de Jérusalem, s'est imposé ces dernières années comme l'un des spécialistes les plus reconnus du conflit israélo-palestinien. Il est notamment l'auteur de la bande dessinée Histoire de Jérusalem (Les Arènes). Bernard Philippe, ancien diplomate européen, a été en poste à Jérusalem de 2012 à 2015. Membre du comité de liaison mis en place à la suite des accords d'Oslo, il a joué un rôle actif dans la construction des institutions palestiniennes et le dialogue avec Israël.

Par Vincent Lemire, Philippe Bernard
Chez Albin Michel

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Auteur

Vincent Lemire, Philippe Bernard

Editeur

Albin Michel

Genre

Conflit israélo-palestinien

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Jérusalem

Vincent Lemire, Philippe Bernard

Paru le 29/04/2026

288 pages

Albin Michel

22,90 €

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