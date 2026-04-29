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#Album jeunesse

Tomi

Judy Kaufmann

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Alors que la narratrice a 4 ans, Tomi arrive à la maison. Tomi, c'est un chien, mais très vite, c'est beaucoup plus que ça. Ensemble, ils découvrent l'amitié. Un matin, le petit chien court après une voiture et disparaît... jusqu'au jour où une voisine le retrouve dans une nouvelle famille. La petite fille et sa maman décident d'aller voir Tomi. Mais à quoi ressemblera sa maîtresse ? Et, plus important encore : Tomi sera-t-il encore son Tomi ? Quoi qu'il en soit, les souvenirs seront toujours là... et peut-être que Tomi ne sera pas si loin que ça, finalement !

Par Judy Kaufmann
Chez Albin Michel

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Auteur

Judy Kaufmann

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

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Tomi

Judy Kaufmann

Paru le 29/04/2026

40 pages

Albin Michel

12,90 €

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