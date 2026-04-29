Alors que la narratrice a 4 ans, Tomi arrive à la maison. Tomi, c'est un chien, mais très vite, c'est beaucoup plus que ça. Ensemble, ils découvrent l'amitié. Un matin, le petit chien court après une voiture et disparaît... jusqu'au jour où une voisine le retrouve dans une nouvelle famille. La petite fille et sa maman décident d'aller voir Tomi. Mais à quoi ressemblera sa maîtresse ? Et, plus important encore : Tomi sera-t-il encore son Tomi ? Quoi qu'il en soit, les souvenirs seront toujours là... et peut-être que Tomi ne sera pas si loin que ça, finalement !