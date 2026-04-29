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Economie Tle STMG Nouveau tremplin

Alexis Vérité, Cédric Canis, Régine Aidemoy

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Une approche par situations concrètes pour aider les élèves à mieux saisir les enjeux de l'économie dans le monde contemporain. - Une nouvelle édition à jour de l'actualité économique - 6 sujets types Bac : 1 par thème + 2 transversaux portant sur les thèmes de 1re et de Tle - Une préparation au grand oral centrée sur l'argumentation et l'actualité économique - En fin d'ouvrage, des fiches méthode pour s'approprier les techniques à maîtriser - Et dans chaque chapitre : > une entrée en vidéo dans la thématique > une synthèse sous plusieurs formes : en schéma, en audio, à l'écrit > des applications dans chaque chapitre, notamment pour travailler les données chiffrées Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, audios, synthèses, QCM interactifs, flashcards en Droit, lexique interactif

Par Alexis Vérité, Cédric Canis, Régine Aidemoy
Chez Foucher

|

Auteur

Alexis Vérité, Cédric Canis, Régine Aidemoy

Editeur

Foucher

Genre

STMG (Sciences et technologies

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Economie Tle STMG Nouveau tremplin

Alexis Vérité, Cédric Canis, Régine Aidemoy

Paru le 29/04/2026

160 pages

Foucher

20,50 €

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