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Dernières nouvelles du cerveau

Paolo Bartolomeo, Francesca Bartolomeo

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Comment naît le langage ? Quelle est l'origine de la conscience ? Pourra-t-on bientôt lire dans nos rêves et nos pensées en enregistrant l'activité de nos neurones ? Qu'est-ce que le connectome ? Fascinant par sa complexité, le cerveau reste un objet mystérieux, alors même que les neurosciences cognitives ont connu une évolution stupéfiante. Dans cette brillante synthèse, l'auteur détaille l'état du savoir sur le cerveau, des découvertes de Paul Broca à la fin du XIXe siècle aux dernières percées de l'imagerie et de l'analyse comportementale. Lui-même praticien, il n'oublie pas de se pencher sur les applications concrètes de la recherche qui visent à combattre le vieillissement de l'organe et à mieux connaître des pathologies comme l'AVC ou la maladie de Parkinson. Paolo Bartolomeo nous aide à comprendre pourquoi nous oublions, rêvons ou changeons d'avis... et pourquoi il faut continuer de le faire.

Par Paolo Bartolomeo, Francesca Bartolomeo
Chez Flammarion

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Auteur

Paolo Bartolomeo, Francesca Bartolomeo

Editeur

Flammarion

Genre

Neurologie

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Dernières nouvelles du cerveau

Paolo Bartolomeo, Francesca Bartolomeo

Paru le 29/04/2026

190 pages

Flammarion

8,60 €

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Scannez le code barre 9782080140654
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