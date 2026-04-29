Mon cherche & trouve Vida la véto

Un cherche et trouve coloré pour plonger dans l'univers de Vida la Véto. - 13 scènes pleines de détails rigolos pour découvrir les coulisses de la clinique de Vida - Des thèmes chers à la petite vétérinaire : les bobos, le sommeil, la créativité - Des pages très fournies avec beaucoup d'éléments à chercher pour s'amuser pendant des heuresDès 3 ans. Plongez avec Vida et ses amis de Bois-Joli dans : La malette de Vida, des lieux emblématiques de Bois-Joli (la clairière, le lac), l'indispensable clinique (la salle d'attente, la salle d'examen, la salle de repos), mais aussi des ateliers crétifs ou gourmands !