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Mon cherche & trouve Vida la véto

Hachette Jeunesse, Master Spin

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Un cherche et trouve coloré pour plonger dans l'univers de Vida la Véto. - 13 scènes pleines de détails rigolos pour découvrir les coulisses de la clinique de Vida - Des thèmes chers à la petite vétérinaire : les bobos, le sommeil, la créativité - Des pages très fournies avec beaucoup d'éléments à chercher pour s'amuser pendant des heuresDès 3 ans. Plongez avec Vida et ses amis de Bois-Joli dans : La malette de Vida, des lieux emblématiques de Bois-Joli (la clairière, le lac), l'indispensable clinique (la salle d'attente, la salle d'examen, la salle de repos), mais aussi des ateliers crétifs ou gourmands !

Par Hachette Jeunesse, Master Spin
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Jeunesse, Master Spin

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Mon cherche & trouve Vida la véto

Hachette Jeunesse, Master Spin

Paru le 05/08/2026

32 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017345558
9782017345558
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