Les larmes de Kernunnos

Le Manoir a survécu à la catastrophe de Chamonios. Kovhan et Bruyne ont permis d'éviter le pire et se questionnent : comment un batrapaud a-t-il pu infiltrer leur monde ? Qu'est-il arrivé au Cristal d'Eau-pâle ? Pourquoi les perturbations magiques se poursuivent-elles ? Sur ordre du Sanctumancia, ils doivent garder le secret de leurs découvertes. Tandis que les cours reprennent et se compliquent, le Deuxième quart apporte une énigme de taille : Kernunnos. Ce mot n'évoque rien aux Aspirants et ne semble exister nulle part. Que signifie-t-il ? La perspective d'un voyage à la célèbre cité d'Ar Run enthousiasme tout le monde. Mais hors du domaine de Castlecatz où l'hiver s'installe, une autre menace grandit. Les rumeurs disent vrai, la Mer des brumes s'étend et engloutit des villages sur son passage...