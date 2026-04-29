Chroniques de Silverthrown

A la cour de Silverthrown, conter des histoires peut enchanter les coeurs... ou les condamner. Imagination débordante et tempérament vif : tels sont les atouts de Lyra Merryweather. A vingt ans, elle use de ses talents de Conteuse pour faire rêver les autres et subvenir aux besoins des siens. Le conte de sa propre vie connaît un rebondissement inattendu lorsqu'elle est invitée au Château Royal pour se produire au prestigieux Bal de la Lune. Elle y fait la rencontre du Renard Doré, un soldat masqué taciturne qui l'intrigue au plus haut point. Leurs destins s'entremêlent dans un vertige de bals étincelants et de faux-semblants. Pour survivre aux jeux de pouvoir et aux secrets de famille, Lyra devra manier bien plus que des mots.