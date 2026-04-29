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Chroniques de Silverthrown

Chloé Bell

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A la cour de Silverthrown, conter des histoires peut enchanter les coeurs... ou les condamner. Imagination débordante et tempérament vif : tels sont les atouts de Lyra Merryweather. A vingt ans, elle use de ses talents de Conteuse pour faire rêver les autres et subvenir aux besoins des siens. Le conte de sa propre vie connaît un rebondissement inattendu lorsqu'elle est invitée au Château Royal pour se produire au prestigieux Bal de la Lune. Elle y fait la rencontre du Renard Doré, un soldat masqué taciturne qui l'intrigue au plus haut point. Leurs destins s'entremêlent dans un vertige de bals étincelants et de faux-semblants. Pour survivre aux jeux de pouvoir et aux secrets de famille, Lyra devra manier bien plus que des mots.

Par Chloé Bell
Chez Hachette

|

Auteur

Chloé Bell

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

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Chroniques de Silverthrown

Chloé Bell

Paru le 29/04/2026

432 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017326441
9782017326441
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