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L'agenda budget ultra simple

Play Bac, Céline Chapdelaine

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La marque n°1 de l'organisation familiale FrigoBloc existe AUSSI en agendas ! L'agenda malin, N°1 des ventes, indispensable pour bien gérer son budget ET s'organiser sur 12 mois, de septembre 2026 à août 2027 ! Chaque mois : le tableau de suivi des dépenses (dépenses et recettes fixes + spécifiques), des astuces et conseils pour économiser et un agenda mensuel pour noter ses principaux rendez-vous. Chaque semaine : un espace agenda supplémentaire et les dépenses de la semaine. Malin : à la fin de l'année, retrouvez des pages bilans pour suivre, anticiper et optimiser ses dépenses par grands thèmes (énergie, vacances, habillement, alimentation, téléphonie, frais de garde, etc.). Retrouvez également : - Des informations sur la méthode des enveloppes, - Des astuces anti-inflation pour vos courses alimentaires.

Par Play Bac, Céline Chapdelaine
Chez Play Bac

|

Auteur

Play Bac, Céline Chapdelaine

Editeur

Play Bac

Genre

Agendas adulte

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L'agenda budget ultra simple

Play Bac, Céline Chapdelaine

Paru le 29/04/2026

224 pages

Play Bac

12,95 €

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Scannez le code barre 9791070160954
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