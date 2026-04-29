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1944-1948 ...mais la France libérée

Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour

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En juin 1944, à la veille du Débarquement, Charles de Gaulle doit encore imposer sa légitimité. Tenu à l'écart par les Alliés et contesté par Franklin D. Roosevelt, il refuse que la France libérée soit placée sous administration étrangère. Entre 1944 et 1945, il manoeuvre pour rétablir l'autorité nationale et placer le pays dans le camp des vainqueurs. Le chef de la France libre devient homme d'Etat de la fin de la guerre jusqu'en 1946. S'en suit une traversée du désert qui s'achève en 1958, lorsqu'il revient au pouvoir dans une France en crise et fonde la Ve République. Mais en mai 1968, face à la contestation étudiante et sociale, celui qui fut autrefois l'homme du recours paraît dépassé, comme rattrapé par le temps et ses propres souvenirs.

Par Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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1944-1948 ...mais la France libérée

Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour

Paru le 29/04/2026

112 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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