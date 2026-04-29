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1916-1940, la France martyrisée

Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour

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En mars 1916, sur le champ de bataille de Verdun, le jeune capitaine Charles de Gaulle est fait prisonnier. Interné dans plusieurs forteresses allemandes, il tente à cinq reprises de s'évader. Loin de briser sa détermination, la captivité forge son caractère : il observe, analyse et tire les leçons d'une guerre industrielle dont il pressent déjà les évolutions. En 1939, la France entre de nouveau en guerre. De Gaulle n'est encore qu'un colonel isolé dans ses convictions. Tandis qu'il défend une stratégie offensive fondée sur la concentration des blindés, l'état-major reste figé dans les certitudes du passé. Au printemps 1940, lorsque les forces allemandes déferlent sur le territoire, il refuse l'armistice et choisit de poursuivre le combat pour sauver l'honneur de la France.

Par Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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1916-1940, la France martyrisée

Claude Plumail, Jean-Yves Le Naour

Paru le 29/04/2026

112 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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