1916-1940, la France martyrisée

En mars 1916, sur le champ de bataille de Verdun, le jeune capitaine Charles de Gaulle est fait prisonnier. Interné dans plusieurs forteresses allemandes, il tente à cinq reprises de s'évader. Loin de briser sa détermination, la captivité forge son caractère : il observe, analyse et tire les leçons d'une guerre industrielle dont il pressent déjà les évolutions. En 1939, la France entre de nouveau en guerre. De Gaulle n'est encore qu'un colonel isolé dans ses convictions. Tandis qu'il défend une stratégie offensive fondée sur la concentration des blindés, l'état-major reste figé dans les certitudes du passé. Au printemps 1940, lorsque les forces allemandes déferlent sur le territoire, il refuse l'armistice et choisit de poursuivre le combat pour sauver l'honneur de la France.