Ecritures généreuses

Jean Genet et Hélène Cixous : deux écritures profondément généreuses, si par générosité on entend une disposition à donner sans compter. Toutes deux proposent un univers imaginaire distingué par l'abondance, par l'absence de lésine ; où vivre, c'est se dépenser ; où l'Autre est tantôt à aimer, tantôt à détester, jamais à maîtriser. Plaisir de l'abandon qui se remarque à tous les niveaux ; surtout, pour l'un comme pour l'autre auteur, la langue s'avère être un cadeau qui n'en finit plus de donner, cadeau fastueux qu'ils offrent à leur tour au lecteur. Les essais réunis dans ce recueil sont très divers, s'échelonnant sur plusieurs décennies et abordant un large éventail de sujets ; mais tous rendent hommage à leur façon au don précieux que constituent ces deux écritures somptueuses.