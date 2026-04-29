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Ecritures généreuses

Mairead Hanrahan

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Jean Genet et Hélène Cixous : deux écritures profondément généreuses, si par générosité on entend une disposition à donner sans compter. Toutes deux proposent un univers imaginaire distingué par l'abondance, par l'absence de lésine ; où vivre, c'est se dépenser ; où l'Autre est tantôt à aimer, tantôt à détester, jamais à maîtriser. Plaisir de l'abandon qui se remarque à tous les niveaux ; surtout, pour l'un comme pour l'autre auteur, la langue s'avère être un cadeau qui n'en finit plus de donner, cadeau fastueux qu'ils offrent à leur tour au lecteur. Les essais réunis dans ce recueil sont très divers, s'échelonnant sur plusieurs décennies et abordant un large éventail de sujets ; mais tous rendent hommage à leur façon au don précieux que constituent ces deux écritures somptueuses.

Par Mairead Hanrahan
Chez Hermann

|

Auteur

Mairead Hanrahan

Editeur

Hermann

Genre

Critique

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Ecritures généreuses

Mairead Hanrahan

Paru le 29/04/2026

330 pages

Hermann

32,00 €

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Scannez le code barre 9791037048578
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