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#Essais

Pour une poésie conjuratoire

Sylvain Saura

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Le poème serait-il le messager privilégié d'intuitions radicalement singulières ? Serait-il porteur d'une aura qui désaccorde les images et les voix qui, jusqu'alors, donnaient formes et significations au monde énigmatique que nous traversons ? Par bien des aspects, le poème n'est plus le lieu d'une parole stable, donnée pour rassurer ou pour fonder. Il est bien plutôt le gardien de ces voix autres qui traversent, pour les défaire et les disloquer, les paroles qui nous paralysent. En ce sens, il est ce qui fraye le passage de la vie. Guidé par les voix de Benjamin Fondane et d'Henri Meschonnic, cet essai invite à explorer cette science informulée de la poésie moderne, qui conjure l'emprise des discours établis et des manières d'être figées, parce qu'elle veille au passage d'expériences encore sans lieu d'élection et sans concept sûr au sein de nos représentations.

Par Sylvain Saura
Chez Hermann

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Auteur

Sylvain Saura

Editeur

Hermann

Genre

Critique Poésie

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Pour une poésie conjuratoire

Sylvain Saura

Paru le 29/04/2026

512 pages

Hermann

35,00 €

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Scannez le code barre 9791037047137
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