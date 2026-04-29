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De la neige à la terre battue

Mathilde Lamothe

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Reposant sur une apparente antinomie, les champs du patrimoine et du sport suscitent une réflexion sur les liens qu'ils entretiennent en dépassant le schéma binaire tradition/modernité. Le repérage d'expressions sportives pouvant relever du patrimoine culturel immatériel (tel qu'il est défini par la Convention de l'Unesco en 2003) permet d'examiner les mécanismes de production de cette nouvelle forme patrimoniale ainsi que les enjeux politiques, scientifiques et méthodologiques qui leur sont liés. Leur vérification empirique, par l'entrée ethnographique des jeux et des sports traditionnels, met en perspective ce champ patrimonial à travers deux terrains d'enquête différents : les raquettes aÌ neige au Québec (Canada) et les quilles de 9 en Gascogne (France). L'étude comparée de ces activités sportives interroge la manière dont les acteurs locaux se positionnent par rapport aÌ leur héritage entre production de sens, attribution de qualités ou de propriétés et mise en valeur. Ces pratiques réinventent de nouveaux processus de transmission dans un syncrétisme singulier qui bouscule les définitions classiques accordées au sport et au patrimoine. L'analyse des fondements et des évolutions des cultures québécoise et gasconne apporte des éléments constructifs nouveaux sur les processus de patrimonialisation et de sportivisation et, d'une manière plus générale, contribue à renouveler la réflexion sur les mécanismes d'adaptation des jeux et des sports traditionnels dans une société mondialisée.

Par Mathilde Lamothe
Chez Hermann

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Auteur

Mathilde Lamothe

Editeur

Hermann

Genre

Histoire du sport

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De la neige à la terre battue

Mathilde Lamothe

Paru le 26/08/2026

304 pages

Hermann

29,00 €

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