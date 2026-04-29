Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Au coeur de l'interdit

Emily McIntire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre eux, l'attirance est immédiate, explosive, interdite. Jackson a peut-être un sourire irrésistible, mais son coeur est en miettes. Ce job de mécanicien devait lui offrir un nouveau départ, loin de Sugarlake et du tumulte de son passé. Mais dès qu'il croise Blakely, la fille de son patron, tout bascule. En tant qu'influenceuse, elle est constamment sous le feu des projecteurs, insaisissable, rayonnante. Mais Jackson ne s'est jamais fié aux apparences et il devine très vite la tristesse qu'elle cache derrière ses beaux yeux et son visage parfait. En dépit de tout, malgré le monde qui les sépare, il est incapable de l'ignorer. Avec Blakely, il est prêt à franchir tous les interdits et à redécouvrir l'amour. Même si cela signifie mettre à nouveau son coeur en danger... Niveau d'intensité : 3/4 A propos de l'autrice : Ecrivaine passionnée et lectrice assidue, Emily McIntire met un point d'honneur à rendre ses récits émouvants et captivants. Ses romances mettent en scène des personnages profondément humains.

Par Emily McIntire
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Emily McIntire

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au coeur de l'interdit par Emily McIntire

Commenter ce livre

 

Au coeur de l'interdit

Emily McIntire trad. Tiphaine Scheuer

Paru le 29/04/2026

450 pages

HarperCollins France

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923398
9791033923398
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.