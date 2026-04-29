Au coeur de l'interdit

Entre eux, l'attirance est immédiate, explosive, interdite. Jackson a peut-être un sourire irrésistible, mais son coeur est en miettes. Ce job de mécanicien devait lui offrir un nouveau départ, loin de Sugarlake et du tumulte de son passé. Mais dès qu'il croise Blakely, la fille de son patron, tout bascule. En tant qu'influenceuse, elle est constamment sous le feu des projecteurs, insaisissable, rayonnante. Mais Jackson ne s'est jamais fié aux apparences et il devine très vite la tristesse qu'elle cache derrière ses beaux yeux et son visage parfait. En dépit de tout, malgré le monde qui les sépare, il est incapable de l'ignorer. Avec Blakely, il est prêt à franchir tous les interdits et à redécouvrir l'amour. Même si cela signifie mettre à nouveau son coeur en danger... Niveau d'intensité : 3/4 A propos de l'autrice : Ecrivaine passionnée et lectrice assidue, Emily McIntire met un point d'honneur à rendre ses récits émouvants et captivants. Ses romances mettent en scène des personnages profondément humains.