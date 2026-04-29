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Chevauche le tigre

Cali Davide, Davide Calì, Guridi

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Dans un grand champ, une voix ordonne à une foule attentive de choisir entre deux propositions. Et malgré le fait que chaque décision peut avoir des conséquences dramatiques, tous se soumettent à cette loterie qu'ils pensent inéluctable. Tous sauf un qui, lui, repart chevauchant un tigre. Il y aurait donc une alternative à toutes ces injonctions dichotomiques ? Une troisième option ? Une voie, peut-être plus difficile, plus inconfortable à suivre (rester en équilibre sur un tigre en mouvement n'est pas en effet de tout repos) mais qui mènerait à d'autres alternatives que celles qu'on nous propose. A travers les illustrations évocatrices et puissantes de Guridi et la prose incisive de Davide Cali, ce récit philosophique explore des thèmes profonds de notre société tels que le libre arbitre, le conformisme social et le courage de penser autrement et invite le lecteur à réfléchir à la signification de ce qu'est réellement la liberté et au prix que nous sommes prêts à payer pour la conserver.

Par Cali Davide, Davide Calì, Guridi
Chez Kite edizioni

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Auteur

Cali Davide, Davide Calì, Guridi

Editeur

Kite edizioni

Genre

Aventure

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Chevauche le tigre

Cali Davide, Davide Calì, Guridi

Paru le 29/04/2026

36 pages

Kite edizioni

16,00 €

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Scannez le code barre 9788867452316
9788867452316
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