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Le scandale de l'audiovisuel public

Michel Goldstein, Eric Morillot

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Le parlement a installé en octobre 2025, à la demande du groupe UDR, une commission d'enquête " sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public " . Cette commission a entendu en auditions publiques un très grand nombre d'acteurs de la télévision et de la radio publiques : dirigeants, syndicalistes, journalistes, producteurs, agents de la cour des comptes, animateurs. Mais la plupart des Français n'ont pas pu entendre les dizaines de dépositions qui ont été retransmises. Ce livre, écrit sur la base des témoignages les plus marquants reçus par la commission, analysés par un ancien journaliste et cadre de France Télévisions (Michel Goldstein), met en lumière les révélations les plus stupéfiantes qui sont ressorties de ces auditions : rémunérations, coûts des programmes, engagements idéologiques, frais de réception, avantages de toutes sortes, affinités politiques des dirigeants, etc... Le lecteur découvre, effaré, que ses impôts financent depuis longtemps une machine audiovisuelle hors de contrôle, où le militantisme progressiste va de pair avec un usage très confortable de l'argent public... Michel Goldstein a été journaliste chez France Télévisions pendant plus de trente ans, il connaît toutes les arcanes du groupe. Eric Morillot est journaliste et producteur. Il a créé et anime la chaîne youtube "Les Incorrectibles" qui compte 350 000 abonnés.

Par Michel Goldstein, Eric Morillot
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Michel Goldstein, Eric Morillot

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Actualité médiatique France

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Le scandale de l'audiovisuel public

Michel Goldstein, Eric Morillot

Paru le 06/05/2026

Editions du Toucan

14,90 €

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