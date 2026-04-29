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Par la force

Céline Cléber

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Près de deux ans après l'étincelle qui a embrasé une France divisée et anxieuse, le pays s'enfonce dans une guerre civile larvée déclenchée par des groupes islamistes. Le territoire est déchiré entre un gouvernement officiel en pleine confusion qui combat davantage ceux qui veulent restaurer l'Etat que ses adversaires, un gouvernement rebelle qui a engagé la résistance contre les insurgés djihadistes mais peine à rassembler, des poches tenues par des bandes islamistes aidées de l'extérieur et des zones désormais mises en coupe réglée par des narcotrafiquants enhardis par l'impunité. Certains pays, plus ou moins proches, poussent leurs pions et l'Union européenne joue une partition dangereuse en prenant le risque de fragiliser encore ce qui reste d'Etat en le sacrifiant sur l'autel des droits de l'homme. L'économie est dévastée et les réfugiés fuient et s'entassent aux frontières. Alors que le conflit menace de s'enkyster, quelques personnes tentent de créer le sursaut qui permettrait au pays de sortir de la guerre et de prendre un nouveau départ. Encore faut-il savoir quelle France reconstruire et comment. Car les adversaires de toutes sortes, agents des services, policiers, voyous et politiques corrompus, sont nombreux qui n'hésiteront pas à utiliser tous les moyens pour tirer leur épingle du jeu et profiter de la situation. Céline Cléber est un pseudonyme derrière lequel se cache une haut-fonctionnaire qui travaille depuis longtemps au sein de cabinets ministériels. A la lecture de son texte, on pense évidemment au Soumission de Michel Houellebecq mais il y a ici une issue possible.

Par Céline Cléber
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Céline Cléber

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Romans noirs

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Par la force

Céline Cléber

Paru le 26/08/2026

Editions du Toucan

18,00 €

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