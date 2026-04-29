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#Roman francophone

Vamos!

Olivia Ruiz, Venir A

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D'Orlando à Madrid, du café de Marseillette aux rives du Nil, des poésies déclamées sur le port d'Essaouira aux fêtes endiablées de La Havane, Lola s'est donné un an pour transmettre à son petit garçon Ennio ce que l'école ne pourra jamais lui apprendre mais que peut une mère : l'amour de la vie et de l'autre. Et si en chemin elle pouvait se retrouver elle-même, leur échappée prendrait tout son sens... Porté par la plume racée d'Olivia Ruiz, à la fois poétique et puissante, ¡Vamos ! nous entraîne dans un tourbillon d'émotions et de sensations, de couleurs et de saveurs. Un voyage à l'énergie contagieuse, une ode à la filiation, un roman à fleur de peau.

Par Olivia Ruiz, Venir A
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Olivia Ruiz, Venir A

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

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Vamos!

Olivia Ruiz, Venir A

Paru le 29/04/2026

228 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Scannez le code barre 9782709674935
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