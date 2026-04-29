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#Album jeunesse

Le Seul bonheur

Benjamin Chaud, Nicolas Mathieu

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"Je te regarde et, quand mon doigt Passe sur ton nez, Tes yeux se ferment et c'est parfait. Quand tu dors, Je te fais des promesses Que je ne tiendrai jamais. Devenir un papa, C'est faire ce qu'il faut Et puis ce qu'on doit". Dans cet album intimiste, Nicolas Mathieu évoque avec justesse, émotion et pudeur son expérience de devenir père. Ce bonheur indissociable de la peur et de la douleur. Benjamin Chaud incarne ce duo père-fils avec humour et tendresse au travers d'illustrations réalisées à la peinture.

Par Benjamin Chaud, Nicolas Mathieu
Chez La Doux

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Auteur

Benjamin Chaud, Nicolas Mathieu

Editeur

La Doux

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Le Seul bonheur

Benjamin Chaud, Nicolas Mathieu

Paru le 29/04/2026

22 pages

La Doux

16,95 €

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