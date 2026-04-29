Le Seul bonheur

"Je te regarde et, quand mon doigt Passe sur ton nez, Tes yeux se ferment et c'est parfait. Quand tu dors, Je te fais des promesses Que je ne tiendrai jamais. Devenir un papa, C'est faire ce qu'il faut Et puis ce qu'on doit". Dans cet album intimiste, Nicolas Mathieu évoque avec justesse, émotion et pudeur son expérience de devenir père. Ce bonheur indissociable de la peur et de la douleur. Benjamin Chaud incarne ce duo père-fils avec humour et tendresse au travers d'illustrations réalisées à la peinture.