Solution vélo

UNE ENQUETE DESSINEE POUR DONNER ENVIE DE PEDALER Economique et écologique, le vélo ne manque pas d'atouts et fait autant de bien au corps qu'à l'esprit. Pourtant, en France, seule une petite part des déplacements (3%) se fait à bicyclette, même si ce chiffre augmente chaque année. Convaincus que pédaler répond à de nombreux défis actuels - la santé, la mobilité, la logistique, l'environnement ou encore le pouvoir d'achat -, Céline et Valéry, vélotafeurs et voyageurs à vélo depuis une dizaine d'années, partagent leur passion dans ce récit graphique. Une véritable enquête illustrée qui interroge en profondeur l'écosystème vélo, dans laquelle ils exposent les enjeux sociologiques, économiques et climatiques liés à ce mode de déplacement, et démontent avec humour et pédagogie les idées reçues qui freinent les débutants. Ils partagent aussi leurs meilleures astuces pratiques : bien choisir sa monture, l'entretenir et s'équiper sans se compliquer la vie. Avec les portraits inspirants d'experts et de passionnés : la climatologue Valérie Masson-Delmotte, le patron de Brompton Will Butler-Adams, le chercheur Aurélien Bigo, l'ancien président de la FUB Olivier Schneider, l'auteur et militant cycliste Stein van Oosteren...